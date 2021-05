Strage Palermo, Mattarella: o si sta contro mafia o si è complici (Di domenica 23 maggio 2021) a Palermo stamani, il presidente della Repubblica. Sergio Mattarella parla nell'aula bunker dell'Ucciardone, dove si celebrò il maxiprocesso alla mafia, per la cerimonia di commemorazione delle ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 23 maggio 2021) astamani, il presidente della Repubblica. Sergioparla nell'aula bunker dell'Ucciardone, dove si celebrò il maxiprocesso alla, per la cerimonia di commemorazione delle ...

Advertising

_Carabinieri_ : Buongiorno da Palermo: a 29 anni dalla strage di Capaci in cui moriva per mano della Mafia il Giudice Giovanni Falc… - SkyTG24 : Mancano pochi minuti alle 18 del 23 maggio 1992 quando, sull'autostrada che collega l'aeroporto di Punta Raisi a Pa… - Agenzia_Ansa : Al via dal porto di Palermo le celebrazioni per l'anniversario della strage di Capaci. Sulla banchina Maria Falcone… - Luca_Zunino : RT @_Carabinieri_: Buongiorno da Palermo: a 29 anni dalla strage di Capaci in cui moriva per mano della Mafia il Giudice Giovanni Falcone i… - geekeconomist : RT @Agenzia_Ansa: Al via dal porto di Palermo le celebrazioni per l'anniversario della strage di Capaci. Sulla banchina Maria Falcone, sore… -