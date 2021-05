Semplificazioni: Bersani, ‘e le chiamano liberalizzazioni degli appalti…’ (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “La chiamano liberalizzazione degli appalti! Liberalizzare, lo dicevo a Piazzapulita l’altra sera, significa mettere regole contro le prepotenze e l’anarchia nel mercato. Togliere o abbassare le regole si chiama deregolazione. E significa incoraggiare nel mercato prepotenze e anarchia”. Così Pier Luigi Bersani di Articolo Uno. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Laliberalizzazioneappalti! Liberalizzare, lo dicevo a Piazzapulita l’altra sera, significa mettere regole contro le prepotenze e l’anarchia nel mercato. Togliere o abbassare le regole si chiama deregolazione. E significa incoraggiare nel mercato prepotenze e anarchia”. Così Pier Luigidi Articolo Uno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

