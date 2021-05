Ronaldo | “patto tra gentiluomini” con Agnelli | le condizioni

(Di domenica 23 maggio 2021) Traci sarebbe unche permetterebbe al portoghese di lasciare i bianconeri, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. La gara contro il Bologna per la Juventus sarà decisiva e discriminante per quanto riguarda la prossima stagione. La società bianconera, infatti, rischia di mancare l’approdo alla prossima Champions League Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

genovesergio76 : Ronaldo-Agnelli, patto d’onore se la Juve manca la Champions: i dettagli via @OneFootball. Leggilo qui: - DenisDecorte : Ronaldo-Agnelli, patto d’onore se la Juve manca la Champions: i dettagli via @OneFootball. Leggilo qui: - gilnar76 : Ronaldo-Agnelli, patto ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : Ronaldo-Agnelli, patto d'onore se la Juve manca la Champions: i dettagli - - infoitsport : Cristiano Ronaldo, patto con Agnelli: 'Lascia la Juventus ad una condizione' -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo patto

Agnelli, ecco ild'onore se la Juve manca la Champions. Quale sarebbe il destino del portoghese Come scrive questa mattina Repubblica qualora la Juventus mancasse l'obiettivo Champions, ...... Cuadrado, McKennie, Rabiot e Chiesa a centrocampo, Kulusevski ein attacco. Classico 4 - 2 ... dove gli azzurri di Gattuso possono conquistare il prezioso pass per la Champions, adi ...Ronaldo Agnelli, ecco il patto d’onore se la Juve manca la Champions. Quale sarebbe il destino del portoghese Come scrive questa mattina Repubblica qualora la Juventus mancasse l’obiettivo Champions, ...Domenica decisiva per la Juventus e per Cristiano Ronaldo. L’esito della volata per la qualificazione in Champions League determinerà il futuro del club bianconero e dell’attaccante portoghese, che si ...