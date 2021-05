Quando riaprono le palestre? Si va verso l’anticipo al 24 maggio al chiuso

(Di domenica 23 maggio 2021) Lepotrebbero riaprire il 24al. E’ questa la proposta che filtra dalla cabina di regia che dovrà delineare le nuove riaperture e gli allentamenti sul fronte del Covid. Durante il consiglio dei ministri sarà dunque proposto di anticipare di una settimana la riapertura che al momento era fissata per l’1 giugno, mentre all’aperto lesono libere di riaprire. Per le piscine al, invece, si dovrà attendere l’1 luglio. SportFace.

domani le palestre, chiuse da ottobre, con una settimana di anticipo rispetto a quello che ... ma non durante lo svolgimento dell'attività fisica,bisognerà mantenere ...Da domani tutte le Regioni saranno in zona gialla. Bisognerà invece aspettare il 1° giugno perché nella mappa della penisola appaiano anche le ...LOREO - PORTO VIRO(E. Gar.) La Giornata mondiale delle api è stata l'occasione per riaprire a un piccolo gruppo di visitatori quel gioiello naturalistico che è l'oasi di Volta Grimana gestita ...