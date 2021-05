Poker Juve | Kessie di rigore doppietta manda il Milan in Champions Suicidio Napoli

(Di domenica 23 maggio 2021) Si sono concluse le gare decisive per la corsa, valide per la 38a e ultima giornata di Serie A.ntus al Dall’Ara, bianconeri subito in vantaggio con Chiesa al 6?, alla mezz’ora il raddoppio con Morata. Nel finale di tempo Rabiot cala il tris, ladi Morata chiude definitivamente i giochi nella ripresa, gol della bandiera di Orsolini. Vince al Gewiss Stadium ilsull’Atalanta grazie ai due rigori trasformati daal 43? e al 92?, espulso De Roon. Primo tempo a reti bianche e con la tensione a farla da padrona traed Hellas Verona al Maradona, grande chance per Insigne col sinistro che termina di poco a lato della porta difesa da Pandur. Il gol dell’ex di Rrahmani sblocca la gara al 60? sugli sviluppi di un calcio d’angolo ...

BOLOGNA - Vittoria per 4 - 1 della Juventus in casa del Bologna . Nella prima frazione i bianconeri vanno a segno con Chiesa (6'), Morata (29'), Rabiot (45'), Morata cala ilad inizio ripresa, poi Orsolini accorci le ...Allo stadio Dall'Ara, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Bologna e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio 'Dall'Ara', Bologna esi affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. Sintesi Bologna1 - 4 MOVIOLA 1 Calcio d'inizio - Comincia il match ...Bologna-Juventus: 1-4 Bologna Skorupski 5.5: i gol subiti sono quattro ma solo sull’ultimo può avere delle colpe. Tomiyasu 5: soffre molto le incursioni ...PALERMO (ITALPRESS) – Milan e Juventus in Champions, Napoli in Europa League, Roma in Conference League. Sono questi i verdetti di un’ultima giornata di serie A incredibile. A Bergamo i rossoneri si m ...