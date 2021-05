Playoff Serie C: Palermo all’ultimo respiro,1-0. Il Bari cade a Salò (Di domenica 23 maggio 2021) Sono terminate le gare d’andata del primo turno dei Playoff di Serie C. Vittoria nel finale per il Palermo contro l’Avellino: il match è deciso da un calcio di rigore di Floriano. Il Bari cade in trasferta contro la FeralpiSalò. Le sfide di ritorno si disputeranno il 26 maggio. Di seguito tutti i risultati: ore 15.30, Pro Vercelli-Südtirol 2-1 (28? Casiraghi, 56? Emmanuello, 95? Costantino) ore 17.30, Albinoleffe-Modena 0-1 (28? Spagnoli) ore 17.30, FeralpiSalò-Bari 1-0 (56? Tulli) ore 17.30, Matelica-Renate 1-1 (80? Mbaye, 86? Silva) ore 17.30, Palermo-Avellino 1-0 (87? Floriano) FOTO: Logo Lega Pro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 23 maggio 2021) Sono terminate le gare d’andata del primo turno deidiC. Vittoria nel finale per ilcontro l’Avellino: il match è deciso da un calcio di rigore di Floriano. Ilin trasferta contro la Feralpi. Le sfide di ritorno si disputeranno il 26 maggio. Di seguito tutti i risultati: ore 15.30, Pro Vercelli-Südtirol 2-1 (28? Casiraghi, 56? Emmanuello, 95? Costantino) ore 17.30, Albinoleffe-Modena 0-1 (28? Spagnoli) ore 17.30, Feralpi1-0 (56? Tulli) ore 17.30, Matelica-Renate 1-1 (80? Mbaye, 86? Silva) ore 17.30,-Avellino 1-0 (87? Floriano) FOTO: Logo Lega Pro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

ILOVEPACALCIO : Playoff #SerieC, primo turno nazionale: il #Bari cade 1-0 contro la #FeralpiSalò. Vince il #Modena. Tutti i risulta… - TG24info : Serie B – Cittadella vs Venezia, mister Zanetti: “Lottato tanto per essere qui. Ora vogliamo arrivare fino in fondo… - Paroladeltifoso : Serie B, stasera l’andata della finale playoff: ecco dove seguirla - TG24info : Serie B – Cittadella vs Venezia, mister Venturato: “Grande obiettivo da conquistare, pensiamo solo a questo”… - Miles686 : Ora che la Serie A é finita via di playoff: @WashWizards contro i @sixers. Ovviamente spero che sta prima partita v… -