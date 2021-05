Pd, Letta sulla tassa di successione: “Sulla dote ai 18enni noi andiamo avanti” (Di lunedì 24 maggio 2021) Letta piega la sua idea di creare una ‘dote’ per i 18enni aumentando la tassa di successione sui patrimoni sopra il milione di euro chiedendo così “alla parte più ricca della popolazione, l’1%, di dare un contributo ai giovani”. “Ho fatto questa proposta per il motivo per cui sono tornato in politica, mi sono detto il nostro Paese deve tornare a essere attrattivo per i giovani, mi sono detto ‘voglio fare tutto il possibile per i giovani'”. Il segretario del Pd, Enrico Letta, da Fabio Fazio, a Che tempo che fa su Rai 3, ripete e spiega la sua idea, quella di creare una ‘dote’ per i 18enni aumentando la tassa di successione sui patrimoni sopra il milione di euro chiedendo così “alla parte più ricca ... Leggi su ck12 (Di lunedì 24 maggio 2021)piega la sua idea di creare una ‘’ per iaumentando ladisui patrimoni sopra il milione di euro chiedendo così “alla parte più ricca della popolazione, l’1%, di dare un contributo ai giovani”. “Ho fatto questa proposta per il motivo per cui sono tornato in politica, mi sono detto il nostro Paese deve tornare a essere attrattivo per i giovani, mi sono detto ‘voglio fare tutto il possibile per i giovani'”. Il segretario del Pd, Enrico, da Fabio Fazio, a Che tempo che fa su Rai 3, ripete e spiega la sua idea, quella di creare una ‘’ per iaumentando ladisui patrimoni sopra il milione di euro chiedendo così “alla parte più ricca ...

