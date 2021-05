Palermo-Avellino 1-0: Floriano implacabile dagli undici metri, i rosanero la spuntano in una sfida ad alta tensione (Di domenica 23 maggio 2021) In aggiornamento....PRIMO TEMPO - Palermo che apre al "Renzo Barbera" il suo cammino nella fase nazionale dei playoff. L'Avellino di Piero Braglia è avversario di ottima levatura ed ha già sconfitto la compagine rosanero in entrambe le occasioni nel corso della regular season del girone C di Lega Pro. Tuttavia, il Palermo ammirato durante la gestione tecnica di Giacomo Filippi è una squadra dalla statura complessiva ben diversa rispetto a quella protagonista di un'opaca e insipida prima parte di stagione.Formazione siciliana che, dopo aver regolato Teramo e Juve Stabia nella fprima fase, proverà a giocarsi tutte le sue chances in centottanta minuti al cospetto della quotata compagine irpina.Filippi conia il consueto 3-4-2-1 con alcune importanti novità in materia di singoli interpreti. Pelagotti tra i pali, Marong, ... Leggi su mediagol (Di domenica 23 maggio 2021) In aggiornamento....PRIMO TEMPO -che apre al "Renzo Barbera" il suo cammino nella fase nazionale dei playoff. L'di Piero Braglia è avversario di ottima levatura ed ha già sconfitto la compaginein entrambe le occasioni nel corso della regular season del girone C di Lega Pro. Tuttavia, ilammirato durante la gestione tecnica di Giacomo Filippi è una squadra dalla statura complessiva ben diversa rispetto a quella protagonista di un'opaca e insipida prima parte di stagione.Formazione siciliana che, dopo aver regolato Teramo e Juve Stabia nella fprima fase, proverà a giocarsi tutte le sue chances in centottanta minuti al cospetto della quotata compagine irpina.Filippi conia il consueto 3-4-2-1 con alcune importanti novità in materia di singoli interpreti. Pelagotti tra i pali, Marong, ...

Advertising

DiMarzio : Un minuto di silenzio, prima di #PalermoAvellino, per ricordare la strage di #Capaci - riotta : Si ferma ora la partita Palermo Avellino in memoria del giudice Falcone della sua compagna Francesca Morvillo e gli… - chicco288 : RT @Mediagol: #Palermo-#Avellino 1-0: Floriano implacabile dagli undici metri, i rosanero la spuntano in una sfida ad alta tensione https:/… - PalermoCalcMerc : ? PALERMO-AVELLINO 1-0 Partita maschia al Barbera, che il Palermo fa suo con Floriano che dagli 11 metri trasforma… - rep_palermo : Vittoria rosanero nella 'battaglia' del Barbera, il silenzio per Falcone: Palermo-Avellino 1-0 La cronaca [di Valer… -