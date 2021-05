(Di domenica 23 maggio 2021) “Sono stati fatti moltissimi passi in avanti nella lotta alla”. Così il capo della Polizia, Lamberto, alla Caserma Lungaro a Palermo, in occasione del 29esimo anniversario della Strage di Capaci. mra/sat/red su Il Corriere della Città.

Advertising

poliziadistato : Presidente della Repubblica #Mattarella accompagnato anche dal #CapodellaPolizia Giannini depone una corona d'allor… - poliziadistato : #23maggio a 29 anni da attentato #mafia di #Capaci #CapodellaPolizia Lamberto Giannini ricorda, in diretta @Tg1Rai… - CorriereCitta : Mafia, Giannini “Massima attenzione contro le infiltrazioni” - marino29b : RT @poliziadistato: Presidente della Repubblica #Mattarella accompagnato anche dal #CapodellaPolizia Giannini depone una corona d'alloro su… - luminolo : RT @poliziadistato: Presidente della Repubblica #Mattarella accompagnato anche dal #CapodellaPolizia Giannini depone una corona d'alloro su… -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Giannini

Poi consegna da parte del capo della polizia, Lamberto, dei nuovi distintivi di qualifica ... Giovani un monumento vivo di lotta alla"Cari ragazzi che ascoltate, al contrario di quanto ...Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese , accompagnata dal capo della Polizia Lamberto, ... La ministra ha poi parlato dell'espansione dellaal Nord: 'Non ha confini, e soprattutto è ...Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, non usa mezzi termini: “O si sta contro la mafia o si è complici, non ci sono alternative”. Il Capo ..."La mafia esiste ancora, non è stata sconfitta. E' necessario tenere sempre attenzione alta e vigile da parte dello Stato". Così il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nell'aula bunker ...