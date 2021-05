Lutto nel calcio | muore uno dei protagonisti del “Clasico”

(Di domenica 23 maggio 2021) Gravenelspagnolo dove è venuto a mancare l’ex portiere del Barcellona Francesc Arnau. Per ora ignote le cause del decesso.nel(GettyImages)Un graveha colpito il mondo del. Nella giornata di ieri, infatti, è giunta l’improvvisa notizia della tragica scomparsa di Francesc Arnau. Aveva solo 46 anni e da qualche anno ricopriva il ruolo di direttore sportivo nel Real Oviedo. Proprio la squadra asturiana ha dato la triste notizia attraverso i propri canali social. Arnau aveva alle spalle una gloriosa carriera come portiere in Spagna. Tra il 1994 e il 2011, anno del suo definitivo ritiro, ha giocato con le maglie di Barcellona e Malaga. Con i blaugrana, pur avendo collezionato solo 32 presenze, si è tolto le soddisfazioni più ...

