Lavoro, arriva il manager per la felicità (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - Se tutto questo fosse accaduto per caso, sarebbe stato sicuramente un bene. Farlo però diventare un processo organizzato e governato lo ha trasformato in un vero e proprio asset aziendale, uno dei più importanti perché mira al 'posto di Lavoro felice' e a conciliare la complicata relazione fra i dipendenti nell'era dello smart working. E' quello che è accaduto a Heply, software agency formata da giovani professionisti del mondo digital, e tutti under 35, che ha annunciato la nascita di una nuova figura di manager: il Chief Happiness Officer, ovvero il manager della felicità. A ricoprire l'inedito ruolo è Andrea Virgilio che nella 'azienda tecnologica e digitale' veste i panni anche del più tradizionale Ceo ormai alle prese, ogni giorno, con i bilanci e anche con gli "allenamenti alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - Se tutto questo fosse accaduto per caso, sarebbe stato sicuramente un bene. Farlo però diventare un processo organizzato e governato lo ha trasformato in un vero e proprio asset aziendale, uno dei più importanti perché mira al 'posto difelice' e a conciliare la complicata relazione fra i dipendenti nell'era dello smart working. E' quello che è accaduto a Heply, software agency formata da giovani professionisti del mondo digital, e tutti under 35, che ha annunciato la nascita di una nuova figura di: il Chief Happiness Officer, ovvero ildella. A ricoprire l'inedito ruolo è Andrea Virgilio che nella 'azienda tecnologica e digitale' veste i panni anche del più tradizionale Ceo ormai alle prese, ogni giorno, con i bilanci e anche con gli "allenamenti alla ...

Lavoro, arriva il manager per la felicità Adnkronos Lavoro, arriva il manager per la felicità Roma, 23 mag. (Adnkronos) – Se tutto questo fosse accaduto per caso, sarebbe stato sicuramente un bene. Farlo però diventare un processo organizzato e governato lo ha trasformato in un vero e proprio ...

Lavoro: Heply lancia nuova figura, arriva il manager per la felicità (2) (Adnkronos) – Ed è così che è sbocciato il primo seme della nuova cultura made in Heply. Virgiglio sottolinea che “così come ogni Paese, ogni società, ogni popolo possiede la propria lingua, lo stesso ...

