Lago Maggiore, precipita cabina funivia: due bambini in gravi condizioni (Di domenica 23 maggio 2021) Tragedia questa mattina nei pressi del Lago Maggiore. La cabina di una funivia è precipitata e al momento ci sarebbero numerose vittime. Grave incidente questa mattina in Piemonte (Foto di paula guerreiro da Pixabay)Si è consumata una vera e propria tragedia in tarda mattinata sul Mottarone, monte che domina il Lago Maggiore sul lato piemontese. Sul posto sono presenti numerosi uomini dei Vigili del Fuoco, che hanno confermato la presenza di morti nel luogo dell'incidente. Leggi anche-> Falcone, Mattarella: "La mafia c'è ancora, lo Stato deve vigilare" Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero 9 le vittime. Nella cabina si trovavano 11 persone, con due bambini di 9 e 5 anni. Questi ultimi sono stati trasferiti in Ospedale in codice ...

