Isola 2021, incidente hot per un naufrago: la regia costretta a censurare (Di domenica 23 maggio 2021) Vivere la maggior parte della giornata in costume può regalare brutte sorprese ai naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021. Lo sa bene uno dei veterani di questa edizione che si è ritrovato con i gioielli di famiglia al vento per distrazione. Tutto sarebbe avvenuto dopo l’ultima diretta, precisamente quando i concorrenti si stavano cambiando per andare a dormire. Il buio della notte ha evitato che si vedesse quello che non andrebbe mai visto in tv e la regia è stata comunque pronta a censurare le immagini. Isola dei Famosi 2021: incidente hot per un naufrago Mentre l’Isola dei Famosi si avvicina alla temutissima finale, l’attenzione è ricaduta su un naufrago che è rimasto letteralmente senza costume. Stando ai rumors, si ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 23 maggio 2021) Vivere la maggior parte della giornata in costume può regalare brutte sorprese ai naufraghi dell’dei Famosi. Lo sa bene uno dei veterani di questa edizione che si è ritrovato con i gioielli di famiglia al vento per distrazione. Tutto sarebbe avvenuto dopo l’ultima diretta, precisamente quando i concorrenti si stavano cambiando per andare a dormire. Il buio della notte ha evitato che si vedesse quello che non andrebbe mai visto in tv e laè stata comunque pronta ale immagini.dei Famosihot per unMentre l’dei Famosi si avvicina alla temutissima finale, l’attenzione è ricaduta su unche è rimasto letteralmente senza costume. Stando ai rumors, si ...

repubblica : Il senso di Yamaha per l'ecologia: viaggio nell'isola del benessere - Radio3tweet : La sua voce accanto a quella di altri artisti, il dialetto dell'isola, la stranizza d'amuri. Cinque collaborazioni… - TgrRaiMolise : Un passo verso una vita normale. Ad #isernia una famiglia afghana troverà finalmente una casa sicura. E' arrivata c… - AntonioBorrini : “Viviamo in due città antropologicamente diverse: da una parte l’isola felice come sostiene la giunta e dall’altra… - Carmela_oltre : RT @TgrMediterraneo: Oggi 12,25 @RaiTre Sul tetto delle #Eolie #RobertoAlajmo In cima all'isola di #Salina, la più alta dell'arcipelago.… -