Il testamento di Giovanni Falcone

(Di domenica 23 maggio 2021) Naturalmente, nessuno può usare ne strumentalizzare le parole di un uomo morto, tanto più se è stato ucciso e ucciso da Cosa Nostra scavando un cratere con una tonnellata di tritolo, perché il messaggio lo ascoltassero tutti (in Italia che doveva eleggere il nuovo presidente della Repubblica e all’estero) forte e chiaro. Parliamo di.Ma in qualche modo bisogna rimediare all’ imbarazzo palpabile tra quelli che pure lo considerano un eroe. L’imbarazzo per la sua scelta di trasferirsi a Roma. Al Ministero della Giustizia, con Claudio Martelli, di “servire” il potere politico, di ideare la “Superprocura”, di pensare un ruolo diverso per il pubblico ministero che gli facevano prendere in attenta considerazione le proposte del politologo della Lega, professor Gianfranco Miglio.E’ altrettanto chiaro che dopo quasi trent’anni, non sapremo mai ...