Giustizia, Mattarella: “Si proceda con la riforma per fare luce sulle ombre e sospetti” (Di domenica 23 maggio 2021) “È sempre di grande significato ritrovarsi nel bunker, un luogo di grande valenza simbolica, dove lo Stato ha assestato importanti colpi alla mafia. O si sta contro la mafia o si è complici, non ci sono alternative “. Sono le parole del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, pronunciate nel bunker dell’Ucciardone in occasione delle iniziative per l’anniversario della strage di Capaci. “Sentimenti di contrapposizione, contese, polemiche all’interno della magistratura minano il prestigio e l’autorevolezza dell’organo giudiziario. La credibilità della magistratura e la capacità di riscuotere fiducia è imprescindibile per lo svolgimento della vita della Repubblica: gli strumenti non mancano, si prosegua a fare luce su ombre e sospetti. Si affrontino in maniera decisiva i progetti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) “È sempre di grande significato ritrovarsi nel bunker, un luogo di grande valenza simbolica, dove lo Stato ha assestato importanti colpi alla mafia. O si sta contro la mafia o si è complici, non ci sono alternative “. Sono le parole del Capo dello Stato, Sergio, pronunciate nel bunker dell’Ucciardone in occasione delle iniziative per l’anniversario della strage di Capaci. “Sentimenti di contrapposizione, contese, polemiche all’interno della magistratura minano il prestigio e l’autorevolezza dell’organo giudiziario. La credibilità della magistratura e la capacità di riscuotere fiducia è imprescindibile per lo svolgimento della vita della Repubblica: gli strumenti non mancano, si prosegua asu. Si affrontino in maniera decisiva i progetti di ...

