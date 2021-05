Giro d’Italia 2021, Victor Campenaerts: “Questa vittoria è la giusta ricompensa per una squadra che corre pensando a un obiettivo superiore” (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo quattro secondi posti colti tra il Giro 2019 e quello del 2020, Victor Campenaerts si è finalmente sbloccato sulle strade della Corsa Rosa imponendosi nell’odierna Grado-Gorizia. Il passista belga, stamattina, è andato in fuga insieme ad altri quindici corridori, tra cui i suoi compagni di squadra Max Walscheid e Lukasz Wisniowski. In seguito, a venti chilometri dal traguardo, proprio Campenaerts ha promosso l’attacco vincente. Il recordman dell’ora, infatti, si è mosso insieme al pistard spagnolo Albert Torres e al neerlandese Oscar Riesebeek. Sull’ultima salita di giornata, Torres ha perso le ruote degli altri due, i quali, invece, sono riusciti ad andare al traguardo insieme. Nello sprint decisivo, Riesebeek è partito lungo e Campenaerts lo ha saltato a cento metri dalla ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo quattro secondi posti colti tra il2019 e quello del 2020,si è finalmente sbloccato sulle strade della Corsa Rosa imponendosi nell’odierna Grado-Gorizia. Il passista belga, stamattina, è andato in fuga insieme ad altri quindici corridori, tra cui i suoi compagni diMax Walscheid e Lukasz Wisniowski. In seguito, a venti chilometri dal traguardo, proprioha promosso l’attacco vincente. Il recordman dell’ora, infatti, si è mosso insieme al pistard spagnolo Albert Torres e al neerlandese Oscar Riesebeek. Sull’ultima salita di giornata, Torres ha perso le ruote degli altri due, i quali, invece, sono riusciti ad andare al traguardo insieme. Nello sprint decisivo, Riesebeek è partito lungo elo ha saltato a cento metri dalla ...

