Gessica Notaro, a "Verissimo" il volto dopo gli interventi: «Mi hanno slegato il sorriso! Col trapianto potrei riacquistare la vista»

Gessica Notaro torna a sorridere. Gessica Notaro, ospite di Silvia Toffanin a "Verisismo" ha mostrato il suo volto dopo gli ultimi interventi, oltre a parlare della sua famiglia e dell'aggressione con l'acido da parte del suo ex fidanzato: "Mi hanno slegato il sorriso! – ha spiegato – c'è la possibilità che col trapianto riacquisti la vista".

