Dopo Alex Zanardi, ancora un grave incidente: i rischi della handbike (Di domenica 23 maggio 2021) Pochi mesi fa aveva partecipato ad una corsa in onore del suo mentore Alex Zanardi, finito con la sua handbike sotto un camion durante una manifestazione. Il destino gli ha riservato un incidente analogo ed ora Gioacchino Fittipaldi è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano. Erano da poco passate le 16 e 30 di giovedì quando il ventottenne è stato investito all’interno di una rotatoria da un camion rimanendo incastrato sotto le ruote del mezzo pesante. Per liberarlo è servito l’intervento dei Vigili del Fuoco, poi la disperata corsa in eliambulanza all’ospedale. Leggi su vanityfair (Di domenica 23 maggio 2021) Pochi mesi fa aveva partecipato ad una corsa in onore del suo mentore Alex Zanardi, finito con la sua handbike sotto un camion durante una manifestazione. Il destino gli ha riservato un incidente analogo ed ora Gioacchino Fittipaldi è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano. Erano da poco passate le 16 e 30 di giovedì quando il ventottenne è stato investito all’interno di una rotatoria da un camion rimanendo incastrato sotto le ruote del mezzo pesante. Per liberarlo è servito l’intervento dei Vigili del Fuoco, poi la disperata corsa in eliambulanza all’ospedale.

