DIRETTA F1 | GP Montecarlo LIVE | Sainz ad un passo dal 2° posto!

(Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACHARLES LECLERC NON PARTE: PROBLEMA AD UN SEMIASSE NEL GIRO DI INSTALLAZIONE 16.41 Max Verstappen vince il GP di Monaco 2021! 12 successi in carriera per l’olandese. 2°, al primo podio in carriera con la Ferrari. 3° Norris con la McLaren. Completano la top10 Perez, Vettel, Gasly, Hamilton, Stroll, Ocon e Giovinazzi, bravo a strappare un punticinoi. 78° giro/78 Ultima tornata! 77° giro/78 Verstappen inizia il penultimo giro con 9?8 su. 76° giro/78 Chissà come sarebbe andata per la Ferrari se Charles Leclerc fosse partito dalla pole. Il problema al semiasse sinistro gli ha impedito di prendere parte alla gara. 75° giro/78verso il primo podio in carriera con la Ferrari. 74° giro/78 Verstappen mantiene 8?8 su. 73° giro778 ...

SkySportF1 : ?? LECLERC IN POOOOLE POSITION? ?? Poi va a muro e il #Q3 finisce prima I risultati ? - SkySportF1 : ? Out #Bottas, #Hamilton nel gruppo (38/78 ??) ?? Numero spettacolare di #Vettel LIVE ? - SkySportF1 : ?? Partito il GP di Monaco ? Fermo al box Charles Leclerc LIVE ? - gianlutanci : RT @SkySportF1: ?? DOMINIO VERSTAPPEN A MONACO? ?? 3 “prime volte” sul podio di Monte Carlo I risultati ? - bonborinR : RT @SkySportF1: ?? DOMINIO VERSTAPPEN A MONACO? ?? 3 “prime volte” sul podio di Monte Carlo I risultati ? -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Montecarlo

Possibile che nessuno se ne sia accorto da ieri pomeriggio che qualcosa non funzionasse? La tristezza sul volto di Leclerc è immensa e come non capirlo Shock Ferrari a. Charles Leclerc non ...Possibile che nessuno se ne sia accorto da ieri pomeriggio che qualcosa non funzionasse? La tristezza sul volto di Leclerc è immensa e come non capirlo Shock Ferrari a. Charles Leclerc non ...Ma è sempre il solito discorso: a Montecarlo non si passa ... Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Monaco, quinto round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito cittadino del Principato ...A che ora inizia il GP Monaco di Formula 1, gli orari TV di oggi. Il gran premio di Monaco inizia oggi alle ore 15.00 (ora italiana). Inoltre… Leggi ...