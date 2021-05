Calciomercato Inter, il Real Madrid fa l’offerta per Lautaro: i dettagli e le cifre (Di domenica 23 maggio 2021) L’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, in settimana è stato a Madrid. Giunte offerte per il suo assistito Come riporta Tuttosport in settimana l’agente dell’attaccante argentino Lautaro Martinez, Alejandro Camano, è stato in viaggio nella capitale spagnola di Madrid: per lui incontri con Atletico e Real. Il futuro del Toro potrebbe essere lontano dall’Inter: la società di Florentino Perez avrebbe avanzato un offerta per strappare Lautaro all’Inter, 9 milioni di euro di ingaggio al giocatore e 90 milioni ai nerazzurri (60 cash più il conguaglio di Hakimi). Più defilato l’Atletico Madrid che segue Lautaro Martinez dai tempi del Racing e non ha mai smesso di sperare che potesse vestire la maglia dei ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) L’agente diMartinez, Alejandro Camano, in settimana è stato a. Giunte offerte per il suo assistito Come riporta Tuttosport in settimana l’agente dell’attaccante argentinoMartinez, Alejandro Camano, è stato in viaggio nella capitale spagnola di: per lui incontri con Atletico e. Il futuro del Toro potrebbe essere lontano dall’: la società di Florentino Perez avrebbe avanzato un offerta per strappareall’, 9 milioni di euro di ingaggio al giocatore e 90 milioni ai nerazzurri (60 cash più il conguaglio di Hakimi). Più defilato l’Atleticoche segueMartinez dai tempi del Racing e non ha mai smesso di sperare che potesse vestire la maglia dei ...

