Roma, Zaniolo visita ok e via libera a tornare in campo: 'Si riparte' (Di sabato 22 maggio 2021) 'Si riparte'. ha passato con successo l'ultima visita con il professor Fink , il chirurgo he lo ha operato lo scorso settembre al legamento crociato del ginocchio sinistro. Questa mattina poco dopo le ... Leggi su leggo (Di sabato 22 maggio 2021) 'Si'. ha passato con successo l'ultimacon il professor Fink , il chirurgo he lo ha operato lo scorso settembre al legamento crociato del ginocchio sinistro. Questa mattina poco dopo le ...

