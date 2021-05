Real Madrid | Zidane | “Sono il primo responsabile Futuro? Ne parlo col club”

(Di sabato 22 maggio 2021) “La prima cosa che dobbiamo fare è ringraziare i nostri tifosi perché hanno sempre sostenuto la squadra. Penso che tutti possano essere orgogliosi dei giocatori perché hanno dato tutto. Non è stato facile. Iodi tutto questo. Daremo valore a tutto questo. Quello che vogliono i giocatori è vincere“. Queste le parole di Zinedine, tecnico del, al termine della sfida vinta contro il Villache non è bastata per conquistare la Liga. Dopo il secondo posto alle spalle dell’Atletico, è tempo di pensare al: “Ne parlerò con calma con il. Presto vedremo cosa succederà. Non solo con me, ma con ciò che farà ilper la prossima stagione“, ha aggiunto SportFace.

E ATLETICO - Dopo qualche interessamento, ilsembra direzionato altrove la propria attenzione. Chi invece è seriamente intenzionato a comprare Lautaro è l'Atletico, che al ...Commenta per primo Ilmette in stand - by il dossier Eduardo Camavinga : il centrocampista del Rennes , riferisce As , non è ora una priorità per le merengues .Cronaca dell'undicesimo campionato dell'Atlético, conquistato nella stagione di Liga più appassionante di sempre ...Si è già conclusa invece l’annata del Real Madrid, che nell’ultima giornata di Liga non è riuscito a sopravanzare l’Atletico Madrid nonostante la vittoria sul Villarreal. E ora, arriva il momento ...