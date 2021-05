Piccola storia ignobile: Guccini, l’aborto e il bigottismo di una società (Di sabato 22 maggio 2021) Piccola storia ignobile è la prima traccia del settimo album di Guccini, Via Paolo Fabbri 43, pubblicato nel 1976. Il brano è una canzone sull’aborto, tuttavia, non come azione ma come contorno di tale azione: le accuse tacite, i giudizi del gesto, le mancate tutele. Una critica a una società bigotta e recriminatoria, chiusa, perbenista; a partire dalla Piccola mentalità provinciale, tanto cantata dal Maestrone di Pavana, fino a una politica incurante di un tema così importante. Piccola storia ignobile, la denuncia totalizzante di una società punitiva Guccini, album Via Paolo Fabbri, 43 – Photo Credits: italiacanora.netUna storia disarmante nella sua semplicità ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 maggio 2021)è la prima traccia del settimo album di, Via Paolo Fabbri 43, pubblicato nel 1976. Il brano è una canzone sul, tuttavia, non come azione ma come contorno di tale azione: le accuse tacite, i giudizi del gesto, le mancate tutele. Una critica a unabigotta e recriminatoria, chiusa, perbenista; a partire dallamentalità provinciale, tanto cantata dal Maestrone di Pavana, fino a una politica incurante di un tema così importante., la denuncia totalizzante di unapunitiva, album Via Paolo Fabbri, 43 – Photo Credits: italiacanora.netUnadisarmante nella sua semplicità ...

MarcoMonaco9 : Daniel Schinasi e Ercole Salvini, una piccola storia tutta da leggere - lcs77 : Piccola storia triste Febbraio 2021 - È urgentissimo! Il cliente sta aspettando! Siamo già in ritardo! Marzo 2021… - P3RFECTNOW : @nonesistelamore l'avevo vista perché avevo visto la storia che gigi aveva messo per sbaglio e giuro era piccola qu… - 123lovelylife : @QuartoGrado Sono sicura che ora uscirà la verità sulla scomparsa di #DenisePipitone. Me lo auguro. Fa ridire che s… - artjstical : non io che volevo fare una “”pazzia””e commentare la storia di un ragazzo di cui ho una piccola crush nascosta da u… -

Ultime Notizie dalla rete : Piccola storia Ponza, abusa per 10 anni delle tre figlie: padre padrone estradato dalla Scozia Una storia agghiacciante conclusa con l'arresto e l'estradizione dell'uomo, 50enne pastore ... A denunciarlo era stata la figlia più piccola, mentre la moglie lo difende 'per non rovinare il marito e il ...

C'era una volta la tua banca... A te, se arrivi all'appuntamento, penserà un algoritmo che legge la tua storia finanziaria. E ... Un consiglio? Quando una banca chiude, cambiate banca, sceglietela più piccola e magari di provincia. ...

Piccola storia della musica LGBTQ+ in Italia - Rockit Rockit Sulle orme della storia col "Metal detective" Un po' Indiana Jones, un po' Rambo soprattutto per qualche atteggiamento militarista, Paolo Campanardi detto Gibba è tornato il giovedì alle 21.25 su DMax (canale 52 del digitale terrestre) con le sue ...

Ponza, abusa per 10 anni delle tre figlie: padre padrone estradato dalla Scozia L'uomo, un 50enne pastore evangelico, per sfuggire alla giustizia italiana si era trasferito a vivere a Edimburgo. La figlia più piccola lo aveva denunciato, ma la moglie lo difende ...

Unaagghiacciante conclusa con l'arresto e l'estradizione dell'uomo, 50enne pastore ... A denunciarlo era stata la figlia più, mentre la moglie lo difende 'per non rovinare il marito e il ...A te, se arrivi all'appuntamento, penserà un algoritmo che legge la tuafinanziaria. E ... Un consiglio? Quando una banca chiude, cambiate banca, sceglietela piùe magari di provincia. ...Un po' Indiana Jones, un po' Rambo soprattutto per qualche atteggiamento militarista, Paolo Campanardi detto Gibba è tornato il giovedì alle 21.25 su DMax (canale 52 del digitale terrestre) con le sue ...L'uomo, un 50enne pastore evangelico, per sfuggire alla giustizia italiana si era trasferito a vivere a Edimburgo. La figlia più piccola lo aveva denunciato, ma la moglie lo difende ...