Piano scuola d’estate, Bianchi: “Sono arrivate già 5800 istanze per progetti”. E sui banchi a rotelle: “Le scuole sanno come utilizzarli” (Di sabato 22 maggio 2021) Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, in un'intervista al Corriere della Sera, ha parlato anche della scuola d'estate e del rientro in sicurezza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 22 maggio 2021) Il ministro dell'Istruzione, Patrizio, in un'intervista al Corriere della Sera, ha parlato anche dellad'estate e del rientro in sicurezza. L'articolo .

Advertising

DoniFaltoni : RT @marinaterragni: Canada. Magico unicorno insegna identità di genere a scuola anche contro la volontà dei genitori. Identità 'alias' prom… - Stop_SelfInjury : RT @marinaterragni: Canada. Magico unicorno insegna identità di genere a scuola anche contro la volontà dei genitori. Identità 'alias' prom… - paolofrisimi : È INIZIATO IL SONDAGGIO SUL “PIANO ESTATE”. Sul sito della scuola, sono pubblicati i link per scegliere le attività… - AnnaMonia_A : Piano scuola estate, Versari: 'Sbagliato pensare di tornare in classe come sempre. Aprire ... - cricetobot : RT @Mario16081972: @P4Ql4 davvero??ma non erano gli stessi,che volevano i TAMPONI RAPIDI??VACCINARE I RAGAZZI O BIMBI,PER COSA??????CAVIE??… -