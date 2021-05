PDXCON - anteprima

Leggi su eurogamer

(Di sabato 22 maggio 2021) Paradox Interactive è una delle case videoludiche più importanti nel panorama degli strategici e dei gestionali, vantando un parco titoli che fa periodicamente gola a ogni appassionato. Nel corso degli anni il suo punto di forza è stato proporre periodi storici differenti, come le invasioni norrene in Inghilterra con Crusader Kings, le lotte per la supremazia in Europa Universalis e la guerra tra clan nell'era del proibizionismo americano in Empire of Sin. Declinazioni differenti ma allo stesso tempo inedite, diversificate e originali, tutte incentrate sull'umanità e il progresso, ognuna di esse con un tratto distintivo riconoscibile. Con Stellaris abbiamo abbracciato il genere sci-fi, andando oltre l'infinito; ma prima che le nostre navi accarezzassero il cosmo, siamo stati degli abili governanti in Victoria, rafforzando il nostro impero coloniale. Abbiamo presenziato alla recente ...