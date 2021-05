Napoli, spaccio di cocaina nel centro: arrestati due incensurati (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Carabinieri della compagnia Napoli centro hanno arrestato per detenzione e spaccio di cocaina, in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di Napoli, due incensurati di 31 e 35 anni dei Quartieri Spagnoli. Le indagini dei Carabinieri – coordinate dalla Procura di Napoli – hanno permesso di ricostruire un’attività di spaccio di cocaina messa in piedi dai due arrestati dal 2018 ad oggi. Nel centro storico di Napoli, in largo San Giovanni Maggiore, a via Mezzocannone, in piazzetta Carolina, ma anche a Mergellina nella zona degli chalet, i due arrestati agivano quotidianamente. I Carabinieri del Nucleo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– I Carabinieri della compagniahanno arrestato per detenzione edi, in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di, duedi 31 e 35 anni dei Quartieri Spagnoli. Le indagini dei Carabinieri – coordinate dalla Procura di– hanno permesso di ricostruire un’attività didimessa in piedi dai duedal 2018 ad oggi. Nelstorico di, in largo San Giovanni Maggiore, a via Mezzocannone, in piazzetta Carolina, ma anche a Mergellina nella zona degli chalet, i dueagivano quotidianamente. I Carabinieri del Nucleo ...

