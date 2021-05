Lewandowski è nella storia | superato il record di tutti i tempi

(Di sabato 22 maggio 2021)è il numero uno della Bundesliga.ildi gol di: apparteneva a Muller, primato in piedi dal 1970/1971. Robertriscrive ladella Bundesliga. L’attaccante del Bayern Monaco, nonostante l’età, resta il numero uno indiscusso del maggior campionato tedesco. Il centravanti del club bavarese, in gol contro l’Augsburg Questo articolo è comparsosua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: BAYERN MONACO - Lewandowski nella storia, battuto il record di Müller - apetrazzuolo : BAYERN MONACO - Lewandowski nella storia, battuto il record di Müller - napolimagazine : BAYERN MONACO - Lewandowski nella storia, battuto il record di Müller - sportmediaset : Bundesliga, #Lewandowski nella storia: battuto il record di Müller. #SportMediaset - LorenzoPTX : @oprofondo Lewandowski gioca nella squadra più forte al mondo dai shshshssjdh, l’atletico fa catenaccio e contropie… -

Ultime Notizie dalla rete : Lewandowski nella

Intanto, al 90', ha segnato il gol numero 41 del suo campionato: stacca Gerd Müller ed ...terza competizione europea va l'Union Berlino grazie al gol al 92' di Max Kruse, con cui i ...Commenta per primo 90 minuti per battere un record storico e in una partita che sembrava maledetta Robert Lewandwoski si è preso quasi tutti i secondi della gara prima di depositare in rete il gol del ...Ultima giornata di Bundesliga dalle mille emozioni. Il polacco supera Muller firmando il sigillo numero 41, berlinesi in Europa al 92', beffato il Borussia M: Colonia al playout ...L'attaccante del Bayern Monaco raggiunge i 41 gol segnati in una singola stagione di Bundesliga e supera il record di Gerd Müller ...