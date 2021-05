La violenta poi la accusa di estorsione: in manette manager farmaceutico (Di sabato 22 maggio 2021) La storia è quella che purtroppo abbiamo imparato a conoscere. I protagonisti sono tre. Lei è una ragazza, studentessa di 21 anni; lui è il cinquantenne Antonio Di Fazio, un manager farmaceutico tutto yatch e Maserati. Il terzo protagonista è il Nucleo Operativo dei Carabinieri che ha arrestato l’amministratore unico con accuse di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata poi emessa dal Gip presso il Tribunale di Milano. La giovane aveva incontrato Di Fazio ad un meeting con altri manager per ottenere uno stage. Durante il convegno la ragazza sarebbe stata drogata e, successivamente, sequestrata, violentata e fotografata. Infine, ai Carabinieri che chiedevano conto di quanto avvenuto, Antonio Di Fazio avrebbe risposto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 maggio 2021) La storia è quella che purtroppo abbiamo imparato a conoscere. I protagonisti sono tre. Lei è una ragazza, studentessa di 21 anni; lui è il cinquantenne Antonio Di Fazio, untutto yatch e Maserati. Il terzo protagonista è il Nucleo Operativo dei Carabinieri che ha arrestato l’amministratore unico con accuse di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata poi emessa dal Gip presso il Tribunale di Milano. La giovane aveva incontrato Di Fazio ad un meeting con altriper ottenere uno stage. Durante il convegno la ragazza sarebbe stata drogata e, successivamente, sequestrata,ta e fotografata. Infine, ai Carabinieri che chiedevano conto di quanto avvenuto, Antonio Di Fazio avrebbe risposto ...

GuidiClelia : RT @surianof: Narcotizza, violenta e fotografa stagista: il manager arrestato potrebbe aver abusato di altre donne via @fanpage https://t.c… - gladiatoremassi : RT @surianof: Narcotizza, violenta e fotografa stagista: il manager arrestato potrebbe aver abusato di altre donne via @fanpage https://t.c… - tribuna_treviso : L’episodio giovedì al culmine dell’ennesima violenta lite, poi l’aggressione ai carabinieri. Ora è in carcere a San… - SHIN_Fafnhir : RT @surianof: Narcotizza, violenta e fotografa stagista: il manager arrestato potrebbe aver abusato di altre donne via @fanpage https://t.c… - surianof : Narcotizza, violenta e fotografa stagista: il manager arrestato potrebbe aver abusato di altre donne via @fanpage… -