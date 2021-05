Incidente a Garbagnate | auto rovesciata | tre feriti

(Di sabato 22 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un’si è ribaltata questa mattina ain via Monte nero, dopo avere urtato un trattorino a bordo strada. Ci sono tre persone ferite, tra cui una bambina di 5 anni, per fortuna nessuna in maniera grave, nell’che si è verificato questa mattina poco prima delle 11 in via Monte Nero a. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

PaurosoMilanese: un'auto si è ribaltata e per questo sono giunti sul posto prontamente i sanitari. Coinvolte tre persone: una bambina di 5 anni, una donna di 36 e un uomo di 33.... se si sia trattato di un tragicoo di un gesto premeditato. Sembra che l'uomo si ... Sul posto si è portato anche il sindaco diMonastero, Mauro Colombo.Un’auto si ribalta. Un ribaltamento in auto è avvenuto questa mattina, sabato 22 maggio, in via Monte Nero a Garbagnate Milanese. Nell’impatto, secondo le prime informazioni, ...CARONNO PERTUSELLA – In via Isonzo di Caronno Pertusella incidente col monopatino: è successo stamane alle 8 e sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia cittadina ed una ...