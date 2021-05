Immunità di gregge, Crisanti: “Non è certo che si raggiunga” (Di sabato 22 maggio 2021) Per Andrea Crisanti “non è assolutamente certo che si raggiunga un’Immunità di gregge contro il Covid. Se non si vaccinano i minori di 18 anni sarà difficile ottenerla. Inoltre non sappiamo quando dura questa Immunità, non abbiamo dati precisi. E se dura solo 8 o 9 mesi ricomincia la giostra, bisognerà immunizzare diversi milioni di persone al mese. In ogni caso non è un obiettivo fondamentale, nel senso che anche se non si raggiunge, ma si sfiorano livelli vicini, l’effetto positivo della vaccinazione ci sarà lo stesso”, afferma all’Adnkronos Salute Andrea il direttore dell’Istituto di microbiologia dell’Università di Padova. La cosa davvero importante continua Crisanti è, invece, che “si vaccinino gli anziani. Così diminuisce la pericolosità sociale della malattia, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 maggio 2021) Per Andrea“non è assolutamenteche siun’dicontro il Covid. Se non si vaccinano i minori di 18 anni sarà difficile ottenerla. Inoltre non sappiamo quando dura questa, non abbiamo dati precisi. E se dura solo 8 o 9 mesi ricomincia la giostra, bisognerà immunizzare diversi milioni di persone al mese. In ogni caso non è un obiettivo fondamentale, nel senso che anche se non si raggiunge, ma si sfiorano livelli vicini, l’effetto positivo della vaccinazione ci sarà lo stesso”, afferma all’Adnkronos Salute Andrea il direttore dell’Istituto di microbiologia dell’Università di Padova. La cosa davvero importante continuaè, invece, che “si vaccinino gli anziani. Così diminuisce la pericolosità sociale della malattia, ...

Advertising

fisco24_info : Covid, Le Foche: 'A fine agosto immunità sociale': L'immunologo: 'Il concetto di immunità di gregge va concepito in… - fisco24_info : Immunità di gregge, Crisanti: 'Non è certo che si raggiunga': 'In ogni caso non è un obiettivo fondamentale, import… - AleC226 : RT @tempoweb: Immunità di gregge mai. La doccia fredda di Pregliasco sul Covid #fabriziopregliasco #covid #vaccini #iltempoquotidiano http… - italiaserait : Immunità di gregge, Crisanti: “Non è certo che si raggiunga” - SaluteLab : ?? Immunità di gregge, Pregliasco: “Non la raggiungeremo mai, ecco perché”. LEGGI ?? -