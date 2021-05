I Maneskin trionfano all' Eurovision song contest

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 23 maggio 2021) Successo per la musica italiana in Europa. Iportano in trionfo l’Italia all’, un tempo chiamato Eurofestival, che si è tenuto a Rotterdam con il brano Zitti e buoni, con 524 voti. Al secondo posto Francia e poi Svizzera. Il gruppo ha riportato in Italia il titolo che mancava dal 1990. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, con il loro brano portato al successo a Sanremo 2021, hanno trionfato con 524 voti, di cui 318 ricevuti dal televoto. Seconda classificata della kermesse in scena alla Ahoy Arena di Rotterdam la Francia con 499 punti, terza la Svizzera con 432. Il cantante Damiano David, la bassista Victoria De Angelis, il chitarrista Thomas Raggi e il batterista Ethan Torchio hanno iniziato a fare musica insieme nel 2016 e prima di raggiungere la popolarità grazie alla partecipazione ...