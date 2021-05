GP Montecarlo, qualifiche: super Leclerc, Ferrari in pole position (Di sabato 22 maggio 2021) Si è concluso uno dei due step fondamentali di questa due giorni di Formula Uno ospitata dalla conturbante cornice del Principato di Monaco. Il GP Montecarlo ha concluso le qualifiche scrivendo, in modo indelebile, la griglia di partenza della gara di domani pomeriggio. Ma chi scatterà davanti a tutti? La pole position è andata Charles Leclerc su Ferrari, nonostante l’incidente sulle barriere all’uscita delle Piscine. Completano il podio Max Verstappen su Red Bull e Valtteri Bottas su Mercedes. La Ferrari torna in pole position grazie al padrone di casa: il monegasco Charles Leclerc ha fatto segnare il tempo migliore in queste qualifiche del Gran Premio di Montecarlo. Dietro al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 maggio 2021) Si è concluso uno dei due step fondamentali di questa due giorni di Formula Uno ospitata dalla conturbante cornice del Principato di Monaco. Il GPha concluso lescrivendo, in modo indelebile, la griglia di partenza della gara di domani pomeriggio. Ma chi scatterà davanti a tutti? Laè andata Charlessu, nonostante l’incidente sulle barriere all’uscita delle Piscine. Completano il podio Max Verstappen su Red Bull e Valtteri Bottas su Mercedes. Latorna ingrazie al padrone di casa: il monegasco Charlesha fatto segnare il tempo migliore in questedel Gran Premio di. Dietro al ...

