Gigio a orologeria | ultima col Milan ma senza intesa E Raiola prepara un maxiconto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gigio orologeria

Tutto Juve

In realtàanche nelle ore precedenti la trasferta con l'Atalanta vuole avere la testa libera, pensa di poter rimanere al Milan, soprattutto se dovesse centrare la Champions League. Lui ha dato ......in scadenza e le posizioni dei giocatori in prestito hanno innescato degli ordigni ad, ... A mio modesto giudizio inizierei con togliere la fascia dal braccio di, per darla a Kessie. Con ...