Europei nuoto | Paltrinieri argento e Detti bronzo negli 800 sl

Advertising

Agenzia_Ansa : L'azzurra Simona Quadarella si conferma campionessa europea dei 1500 stile libero. A Budapest, la nuotatrice romana… - Eurosport_IT : F-E-N-O-M-E-N-A-L-E! ?????? Benedetta Pilato non smette mai di stupirci: nelle batterie dei 50 rana donne degli Europ… - Coninews : GREG & GABRY, DI NUOVO INSIEME SUL PODIO! ?? Gregorio #Paltrinieri e Gabriele #Detti sono ARGENTO ?? e BRONZO ?? negl… - Gazzetta_it : #Europei di #nuoto #Paltrinieri e #Detti sono argento e bronzo negli 800 stile - simo102031 : Ma poi perché nessuno capisce che questi europei sono inutili? #Budapest2021 #nuoto #Europei -

Ultime Notizie dalla rete : Europei nuoto

Doppietta Italia negli 800 stile libero maschili aglididi Budapest: con il tempo di 7:43.62 Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia d'argento, bronzo per l'altro azzurro, Gabriele Detti (7:46.10). L'oro è andato all'ucraino ...Doppietta Italia negli 800 stile libero maschili aglididi Budapest: con il tempo di 7:43.62 Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia d'argento, bronzo per l'altro azzurro, Gabriele Detti (7:46.10). L'oro è andato all'ucraino ...Nicolò Martinenghi ce la fa ed esce dalla vasca con un bronzo nella Finale dei 50 rana agli Europei 2021 di nuoto in corsia a Budapest (Ungheria). L'azzurro ha dovuto fare i conti con il "mostro" brit ...Medaglia per Nicolò Martinenghi agli Europei di nuoto 2021 di scena alla Duna Arena di Budapest. Il ventunenne varesino si prende il bronzo in 26’68”: dopo uno scatto bruciante in partenza deve cedere ...