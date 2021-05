Estrazione SuperEnalotto 22 Maggio 2021

(Di sabato 22 maggio 2021) , ecco la sestina vincente, più Jolly e SuperStar sorteggiati nell’odierna.22concorso numero 61 1 7 37 43 63 81 Jolly 34 SuperStar 26 La prossimaLotto sarà effettuata il 25alle ore 21:00 Nessun sei o 5+1 centrato nel concorso odierno. Il montepremi per la prossimaè di 31.400.000,00 € Quote1 Punti 6 156.294.151,36 € nessuna Punti 5+1 – 13 Punti 5 19.242,16 € 897 Punti 4 285,38 € 31.088 Punti 3 24,71 € 495.951 Punti 2 5,00 € Quote Superstar nessuna 5 Stella – 3 4 Stella 28.538,00 € 123 3 Stella 2.471,00 € 2.078 2 Stella 100,00 € 14.447 1 Stella 10,00 € 30.900 0 Stella 5,00 € Guarda il video ...

