Draghi al Colle? «Un ingorgo istituzionale»: il costituzionalista spiega cosa accadrebbe (Di sabato 22 maggio 2021) Il rimbrotto con cui Mario Draghi qualche giorno fa ha liquidato la questione del prossimo presidente della Repubblica non è servito a smorzare il dibattito sull’eventualità che al Colle approdi proprio lui, direttamente dal governo. L’ipotesi di un presidente del Consiglio che da Palazzo Chigi salti subito al Quirinale, però, rappresenterebbe un inedito, sul quale molti si interrogano. Che succede? Come può avvenire il passaggio? Che ne sarebbe del governo? Chi assumerebbe, seppur momentaneamente, il ruolo di premier? A cercare di dare una risposta a queste domande ci ha pensato il costituzionalista Alfonso Celotto, interpellato dall’Adnkronos. «Naturalmente – ha premesso – per ora si tratta solo di ipotesi di scuola». Celotto: «ingorgo istituzionale senza precedenti» Celotto, ordinario di diritto ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 22 maggio 2021) Il rimbrotto con cui Marioqualche giorno fa ha liquidato la questione del prossimo presidente della Repubblica non è servito a smorzare il dibattito sull’eventualità che alapprodi proprio lui, direttamente dal governo. L’ipotesi di un presidente del Consiglio che da Palazzo Chigi salti subito al Quirinale, però, rappresenterebbe un inedito, sul quale molti si interrogano. Che succede? Come può avvenire il passaggio? Che ne sarebbe del governo? Chi assumerebbe, seppur momentaneamente, il ruolo di premier? A cercare di dare una risposta a queste domande ci ha pensato ilAlfonso Celotto, interpellato dall’Adnkronos. «Naturalmente – ha premesso – per ora si tratta solo di ipotesi di scuola». Celotto: «senza precedenti» Celotto, ordinario di diritto ...

Advertising

ilfoglio_it : Letta rivendica la sua battaglia: 'Abbiamo chiarito la differenza tra destra e sinistra'. Ma la tensione tra il Naz… - Laura48673787 : RT @ChiodiDonatella: #DRAGHI AL #QUIRINALE SIGNIFICA #ELEZIONI ANTICIPATE: #SALVINI LO SA MA A #SINISTRA C'È L'ASSEMBRAMENTO Se va al #Col… - TuttoQuaNews : RT @qnazionale: Dilemma Draghi: Colle o governo. Gli italiani lo vogliono come premier - Pedro69280970 : RT @ilgiornale: Il segretario del Pd vuole sbarrare la strada del Colle a Draghi per evitare le elezioni nel 2022, come vorrebbe Salvini. C… - qnazionale : Dilemma Draghi: Colle o governo. Gli italiani lo vogliono come premier -