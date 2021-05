DIRETTA F1, GP Montecarlo 2021 LIVE: griglia di partenza, pole ed incidente per Leclerc con la Ferrari! 4° Sainz! (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.15: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, un saluto dalla redazione di OA Sport. Appuntamento a domani per la gara alle ore 15.00. 16.13: A questo punto sarà da capire se la Ferrari avrà riportato danni o meno. Nel caso in cui Leclerc potrà partire dalla pole, avrà una grande chance per far sua la gara e vincere davanti al proprio pubblico. In questo senso, tanto dipenderà anche dalla partenza. Discorso diverso per Hamilton che, in settima posizione, farà molta fatica e dovrà cercare limitare i danni. 16.10: Ferrari che non realizzava una pole-position da un anno e sei mesi. Una vita per il Cavallino Rampante. Leclerc CRASHES, BUT TAKES pole! 16.08: A questo punto sarà da ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.15: E’ tutto per questa, un saluto dalla redazione di OA Sport. Appuntamento a domani per la gara alle ore 15.00. 16.13: A questo punto sarà da capire se la Ferrari avrà riportato danni o meno. Nel caso in cuipotrà partire dalla, avrà una grande chance per far sua la gara e vincere davanti al proprio pubblico. In questo senso, tanto dipenderà anche dalla. Discorso diverso per Hamilton che, in settima posizione, farà molta fatica e dovrà cercare limitare i danni. 16.10: Ferrari che non realizzava una-position da un anno e sei mesi. Una vita per il Cavallino Rampante.CRASHES, BUT TAKES! 16.08: A questo punto sarà da ...

