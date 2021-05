Deddy dopo Amici parla per la prima volta di Rosa Di Grazia

Leggi su biccy

(Di sabato 22 maggio 2021)Dinon sono in crisi, parola di lui. Il rumor – circolato nel corso delle ultime settimane – è stato smentito dadurante la sua intervista a Verissimo da Silvia Toffanin. Interrogato in merito, il cantante ha così commentato la sua relazione con la ballerina: “Sono stati momenti bellissimi che ho condiviso con lei, ha reso il mio percorso decisamente più leggero. Nella casetta non avevo l’appoggio di nessuno se non il suo, il mio tutto andava tutto su lei: in casetta avevo solo lei. Mi ha reso il percorso molto più bello e leggo e mi ha aiutato tantissime volte, è stato proprio bello“. In molti avevano pensato che frafosse tutto finito perché lei è sparita dai social e non l’ha mai supportato neanche durante la finalissima. Ma il motivo è perché ...