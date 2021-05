Curling, Mondiali doppio misto 2021: l’Italia eliminata dalla Norvegia nei play-off per le semifinali (Di sabato 22 maggio 2021) Si interrompe ai play-off per le semifinali l’avventura dell’Italia ai Mondiali di doppio misto di Curling in corso di svolgimento ad Aderbeen (Scozia). La coppia composta da Amos Mosaner e Stefania Constantini si è arresa col punteggio di 7-5 contro la Norvegia. L’obiettivo degli azzurri, la qualificazione alle Olimpiadi di Pechino, era già stato centrato e raggiungere la semifinale della manifestazione iridata sarebbe stata la ciliegina sulla torta di una competizione che ha dato comunque risultati estremamente positivi in chiave Italia. Partenza difficile per gli azzurri che si sono fatti strappare la mano nel secondo end con i norvegesi saliti immediatamente 0-2. Dopo due end abbastanza omogenei con un punto a testa, nel quinto arriva la prima ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) Si interrompe ai-off per lel’avventura delaididiin corso di svolgimento ad Aderbeen (Scozia). La coppia composta da Amos Mosaner e Stefania Constantini si è arresa col punteggio di 7-5 contro la. L’obiettivo degli azzurri, la qualificazione alle Olimpiadi di Pechino, era già stato centrato e raggiungere la semifinale della manifestazione iridata sarebbe stata la ciliegina sulla torta di una competizione che ha dato comunque risultati estremamente positivi in chiave Italia. Partenza difficile per gli azzurri che si sono fatti strappare la mano nel secondo end con i norvegesi saliti immediatamente 0-2. Dopo due end abbastanza omogenei con un punto a testa, nel quinto arriva la prima ...

Ultime Notizie dalla rete : Curling Mondiali Curling, Svizzera out nei quarti Curling: ai Mondiali di Aberdeen il doppio misto svizzero formato da Jenny Perret e Martin Rios stato sconfitto dal Canada nei quarti di finale per 7 - 6 dopo un end supplementare. I rossocrociati ...

Curling, il doppio misto azzurro si qualifica per le Olimpiadi di Pechino Aberdeen, 21 maggio 2021 " L' Italia del curling riesce a piazzare una squadra alle prossime Olimpiadi di Pechino, e per certi versi è un ... capaci di raggiungere i playoff ai Mondiali di Aberdeen. ...

Curling, Mondiali doppio misto 2021: l'Italia eliminata dalla Norvegia nei play-off per le semifinali Si interrompe ai play-off per le semifinali l'avventura dell'Italia ai Mondiali di doppio misto di curling in corso di svolgimento ad Aderbeen (Scozia). La coppia composta da Amos Mosaner e Stefania C ...

Il doppio misto svizzero si ferma ai quarti Si è già fermata la corsa di Jenny Perret e Martin Rios ai Mondiali di doppio misto di curling in corso ad Aberdeen (Scozia). Gli elvetici, vicecampioni olimpici in carica, si sono dovuti arrendere al ...

