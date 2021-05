Covid | Le Foche | “A fine agosto immunità sociale”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 22 maggio 2021)di gregge? “In Italia a, prima metà di settembre, vaccinando almeno il 65% della popolazione, riusciremo a raggiungere una ‘di solidarietà o’, cioè avremo messo in sicurezza anche le persone che non possono essere vaccinate, e potremo permetterci riaperture e socializzazione”. Lo dice all’Adnkronos Salute l’immunologo del Policlinico Umberto I di Roma, Francesco Le, che sottolinea come il concetto didi gregge vada ‘rivisto’ in termini nuovi. L’esperto infatti amplia il concetto “che oggi – dice – va concepito in termini diversi dal passato, in quanto nel mondo globalizzato, dove ci spostiamo molto rapidamente come ha dimostrato anche il virus, che ha trasformato in breve tempo un’epidemia cinese in una pandemia, ...