Corriere trova un neonato abbandonato sul ciglio della strada (Di sabato 22 maggio 2021) Un Corriere di Amazon ha scoperto un bambino di cinque mesi sul ciglio di una strada a Houston, negli USA. Il piccolo era stato abbandonato da un uomo che aveva rubato l'auto di sua madre in Texas. "Quando ho visto quel bambino, ho voluto piangere", ha detto Juan Carlos Flores, che in quel momento si trovava nella zona per fare una consegna, all'emittente ABC 13. L'uomo ha detto di essersi avvicinato per chiedere a qualcuno se il bambino fosse stato lasciato fuori per sbaglio. Il proprietario di una casa vicina ha detto alla stazione locale che ha immediatamente preso il seggiolino dove il bimbo era stato riposto e ha chiamato la polizia. "Come può qualcuno avere il coraggio di lasciare il bambino sul ciglio della strada?" Flores ha detto ... Leggi su howtodofor (Di sabato 22 maggio 2021) Undi Amazon ha scoperto un bambino di cinque mesi suldi unaa Houston, negli USA. Il piccolo era statoda un uomo che aveva rubato l'auto di sua madre in Texas. "Quando ho visto quel bambino, ho voluto piangere", ha detto Juan Carlos Flores, che in quel momento siva nella zona per fare una consegna, all'emittente ABC 13. L'uomo ha detto di essersi avvicinato per chiedere a qualcuno se il bambino fosse stato lasciato fuori per sbaglio. Il proprietario di una casa vicina ha detto alla stazione locale che ha immediatamente preso il seggiolino dove il bimbo era stato riposto e ha chiamato la polizia. "Come può qualcuno avere il coraggio di lasciare il bambino sul?" Flores ha detto ...

