Congo, arrestati sospetti per l'assassinio dell'ambasciatore Luca Attanasio (Di sabato 22 maggio 2021) Il presidente Congolese: "Collaboriamo coi servizi italiani, lavoriamo duro". Insieme ad Attanasio sono rimasti uccisi il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista del Programma alimentare mondiale Mustapha Milambo Leggi su rainews (Di sabato 22 maggio 2021) Il presidentelese: "Collaboriamo coi servizi italiani, lavoriamo duro". Insieme adsono rimasti uccisi il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista del Programma alimentare mondiale Mustapha Milambo

