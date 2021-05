Comitato Salute e vita: “Lo studio conferma le preoccupazioni dei cittadini” (VIDEO) (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Per il Comitato Salute e vita, i dati contenuti nella relazione finale dello studio Spes sulla popolazione suscettibile residente nei pressi dell’area delle Fonderie Pisano a Fratte confermano i loro sospetti e le preoccupazioni sulla presenza di metalli pesanti e pericolosi per la Salute dei cittadini. Questa mattina alla presenza anche di esperti epidemiologici i rappresentanti del Comitato hanno illustrato i contenuti emersi dallo studio. “Mercurio e Cadmio – ha dichiarato Lorenzo Forte – nella Valle dell’Irno sono cinque volte superiori ai livelli consentiti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Per il, i dati contenuti nella relazione finale delloSpes sulla popolazione suscettibile residente nei pressi dell’area delle Fonderie Pisano a Fratteno i loro sospetti e lesulla presenza di metalli pesanti e pericolosi per ladei. Questa mattina alla presenza anche di esperti epidemiologici i rappresentanti delhanno illustrato i contenuti emersi dallo. “Mercurio e Cadmio – ha dichiarato Lorenzo Forte – nella Valle dell’Irno sono cinque volte superiori ai livelli consentiti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

