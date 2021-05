(Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) – Si è spento serenamente nella notte appena trascorsa Robert, ilpiùdel: aveva 109era il detentore dei record dell’ora dei 100 (oltre 24 kmh) e 105(oltre 22 kmh), e a novembre scorso, nel giorno del suo compleanno, si era conquistato ulteriore affetto neldelle due ruote da corsa scrivendo al presidente francese, Emmanuel Macron, chiedendo un allentamento delle restrizioni degli allenamenti durante il lockdown. “Anche per uno sportivo di 109, le assicuro -scriveva a Macron- che un chilometro è davvero troppo poco. Chi va in bici ha bisogno di più spazio”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Ciclismo: addio a Marchand, il ciclista più anziano del mondo morto a 109 anni... - tedeschipaolo : Addio a Vincenzo Nibali: l'amarezza di Paolo Slongo -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo addio

Metro

Muore sul lavoro Luca Puglielli. A 47 anni se ne va improvvisamente. L'Aquila si stringe al dolore della comunità di Pratola Peligna. Un malore si è portato via Luca Puglielli , 47enne di Pratola ...Bruttoora per Evenepoel che sperava proprio nell aiuto della squadra per rientrare, anche lui, in classifica dopo la tappa dello sterrato. Segui il Giro d Italia LIVE su Eurosport Player e ...Roma, 22 mag. (Adnkronos) – Si è spento serenamente nella notte appena trascorsa Robert Marchand, il ciclista più anziano del mondo: aveva 109 anni. Marchand era il detentore dei record dell’ora dei 1 ...Il ciclista Richie Porte farà parte della squadra Australiana alle Olimpiadi di Tokio 2020. Volete sapere tutto? scopriamolo insieme.