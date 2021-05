Bucalo FDI | ' Sulla scuola il decreto sostegni bis è un compromesso che scontenta tutti'

(Di sabato 22 maggio 2021) Anche Ella, deputata di Fratelli d'italia, responsabile, appare piuttostodelle misure previste dalbis ' Leggobis e scopro che la risposta tanto attesa di questo governo non è altro che il bruttotra opposte tesi cheno: i docenti precari, che non avranno ...

È questa la scuola che vogliamo? Dove non serve la preparazione, ma la fortuna dell'anno di immissione? Vedo sempre meglio volontà di realizzare riforme serie ', conclude... per la mancanza di contraddittorio e per l'obbligatorietà della frequenza, su cui oggi prende le distanze, che tramite la responsabile scuola, Carmela, chiede una smentita all'istituto ...Anche Ella Bucalo, deputata di Fratelli d’italia, responsabile Scuola, appare piuttosto scontenta delle misure previste dal decreto sostegni bis ...MESSINA. Dopo le polemiche è stato annullato l’incontro con l’autrice Giorgia Meloni all’Istituto “Jaci” di Messina, previsto per il 25 maggio e che, secondo una circolare della scuola pubblicata ques ...