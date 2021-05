Atitech prima Mro in Europa Covid free Gianni Lettieri | Vaccinati tutti i dipendenti

(Di sabato 22 maggio 2021) “Sono felice di annunciare chedella nostra azienda sono statiè lasocietà indi manutenzione aeronautica”. Lo dichiara il patron della più grande Mro indipendente europea,, in un video pubblicato dasui canali social. “Abbiamo messo a disposizione del sistema sanitario campano l’hangar Avio 2 per accelerare la somministrazione dei vaccini ai cittadini napoletani – aggiunge -, facendone un hub vaccinale di eccellenza italiana. Siamo orgogliosi di averlo fatto, anche perché i nostri clienti sanno di poter contare su una struttura che ha a disposizione – conclude– ...

E' ancora possibile aderire alla #piattaforma regionale, per ottenere la prima dose entro questa notte. Domani Hangar ATITECH per prima dose! #VaccinoCovid Primo passo

per l'hub vaccinale allestito a Napoli Capodichino nell'hangar Atitech c'è ancora la possibilità di ottenere la prima dose entro questa notte. E' ancora possibile aderire alla piattaforma regionale. In Campania alle ore 12 di oggi sono stati vaccinati con la prima dose 1.877.588 cittadini. In Campania i positivi al Covid-19 sono 565 con 29 morti (5 in 48 ore, 24 confermati ora ma dei mesi scorsi). Iniziano le somministrazioni dei vaccini anti-Covid19 alla fascia d'età compresa tra i 40 e i 44 anni. A Napoli coloro che sono stati chiamati alla somministrazione del vaccino andranno alla Mostra d'Oltremare.