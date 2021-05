Arisa e l’addio di Andrea Di Carlo | «Cerca di essere felice ma senza di me»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 22 maggio 2021) Cala il sipario sulla storia d’amore tra Arisa e Andrea Di Carlo. Dopo una serie di tira e molla, infatti, il manager e autore televisivo ha messo il punto alla love story con un lungo post Instagram in cui spiega la sua versione dei fatti: «In senso metaforico, i numeri primi rimandano alla solitudine, in quanto sono quei numeri che sono divisibili solo per sé stessi e per zero. Ossia non hanno relazioni con altro, solo con se stessi e con il nulla».