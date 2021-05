WRC | Portogallo dall’accento coreano nel Day 1

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 21 maggio 2021) Ritorna in scena il mondiale WRC, con il Day 1 del primo rally su terra della stagione, il. In terra lusitana si sente l’inconfondibile accentodella Hyundai, primatista della giornata. Ott Tanak è leader provvisorio della classifica precedendo di sei secondi Elfyn Evans, primo delle Toyota. Segue Dani Sordo, leader della mattinata, a 9 secondi dal compagno di team. Avvio prudente per Sebastien Ogier, quinto dietro ad un Katsumoto Kastuta in crescita costante, e davanti al sempre veloce Kalle Rovanpera. Gus Greensmith e Adrien Formaux seguono con le Ford M-Sport, in settima e ottava posizione. Completano la top ten i primi due del WRC2, Esapekka Lappi e Nikolay Gryazin. WRC: come si svolge la Day 1? Debuttano in terra lusitana le gomme Pirelli da sterrato, disponibili nella mescola morbida e nella ...