Turismo | l’occupazione ha bruciato una decade in un solo anno

(Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Dopo anni di crescita, nel 2020 è diminuito il numero di occupati nel settore turistico, che in anni normali vale il 13% del PIL e si è ritrovato al centro di una tempesta perfetta. Sul fronte occupazionale, in un, è stata bruciata una, tornando ai livelli del 2011 con 953mila addetti (erano 1,3 milioni nel 2019). E’ quanto emerge dallo studio realizzato da Federalberghi e Fipe in partnership con EBNT (Ente Bilaterale Nazionale per il), organismo composto da organizzazioni datoriali e sindacali, che ha rilevato la perdita di 1 posti di lavoro su 4. Il calo peggiore ha riguardato chi aveva contratti a tempo determinato o stagionali, una platea che ha visto bruciare 1 posto su 3, in particolare le donne (-183 mila), i giovani e gli stranieri che registrano un calo del 30%. Dati – ...