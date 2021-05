“Stuzzica la morbosità | non mi piace” Barbara D’Urso affondata La cannonata arriva dalla vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 21 maggio 2021) Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, è ospite di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani che andrà in onda venerdì 21 maggio su Rai2. È la donna che guida la società di casting che individua i personaggi televisivi di maggior successo nei programmi del marito, Paolo Bonolis. I due sono sposati da oltre 20 anni ed è riuscita a col tempo a non farsi divorare dal ruolo di signora Bonolis. Sul suo profilo Instagram sostiene che “Su Rai 2 mostrerò un lato un po’ inedito di me. Se conoscete il programma o se leggete il nome del programma potrete immaginare cosa succederà…”. Secondo le prime anticipazioni dell’intervista, dapprima Sonia Bruganelli parla della figlia che ha problemi di salute che non sarebbero ancora completamente risolti. Anche se per un certo periodo di tempo ha dovuto abdicare al suo ruolo di madre, ha raccontato che è stato proprio Bonolis a sostituirla ...